L’OMT soutient le tourisme à Madagascar

Le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Taleb Rifai, s’est rendu à Madagascar pour témoigner du plein soutien de l’Organisation au secteur du tourisme. Suite à l’épidémie de peste ayant entraîné la décision de certains pays à appliquer des restrictions sur les voyages à destination de Madagascar, le tourisme de ce pays fait face à une situation difficile. M. Rifai a rappelé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne préconise aucune restriction aux voyages vers Madagascar ou aux échanges commerciaux avec ce pays.

«L’OMT se fait le relais du message de l’OMS à l’intention des gouvernements de ne pas émettre dans la hâte des conseils officiels aux voyageurs inexacts. Les actualisations du 26 octobre des messages clés de l’OMS rappellent que le risque de propagation internationale semble improbable. Sur la base des informations actuellement disponibles, l’OMS ne recommande pas de restrictions aux voyages ou aux échanges commerciaux avec Madagascar», a dit M. Rifai.

«Nous ne pouvons pas pénaliser doublement un pays : une fois parce qu’il est frappé par une crise dévastatrice et qu’il doit s’y confronter et en payer le lourd tribut, et une deuxième fois parce que nous, en tant que communauté humaine, cédons aux préjugés infondés et de ce fait, évitons et isolons le pays victime, exacerbant le problème au lieu d’aider à le résoudre».

L’OMS rappelle qu’il est important de formuler une réponse équilibrée, en encourageant les pays de la région à se préparer à agir si la maladie devait apparaître, tout en évitant un vent de panique qui pourrait se traduire par des mesures inutiles, voire contreproductives, telles que des restrictions au commerce ou l’interdiction des voyages vers les pays affectés.

«Nous sommes face à une crise de perception. Il est crucial d’émettre des communications claires et factuelles sur la situation réelle à Madagascar si l’on veut empêcher que des conseils officiels aux voyageurs ne nuisent à la crise en l’aggravant», a dit Rifai.

Lors de sa rencontre avec le Ministre du tourisme, avec des membres du gouvernement, avec le président de l’Assemblée nationale, avec des représentants des Nations Unies à Madagascar, dont le coordonnateur résident de l’OMS, avec la Banque mondiale, avec le secteur privé local et avec les médias, M. Rifai a rappelé que «des informations positives nous viennent du secteur, telles que le nouveau partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral. Il convient de diffuser les bonnes nouvelles, de renforcer notre capacité et de restaurer la confiance».

«Étant une île avec 80% de biodiversité endémique, Madagascar est naturellement appelée à proposer du tourisme durable», a affirmé le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka. «M. le secrétaire général, votre visite est riche de signification, elle redonne espoir à l’ensemble de la population et à ceux qui doutent encore des bienfaits économiques du secteur du tourisme», ajoute-t-il.

«Dans une situation de crise, la collaboration entre tous les pays est cruciale; nous appelons tous les pays de la région à coopérer de manière à renforcer la prévention sans mettre en place d’inutiles interdictions de voyages», a dit Najib Balala, président de la Commission de l’OMT pour l’Afrique et ministre du Tourisme du Kenya.

Le secrétaire général de l’OMT et le ministre du Tourisme de Madagascar rencontreront la presse la semaine prochaine à Londres lors du World Travel Market pour faire le point sur la situation dans le pays.