Médias : Les emplois précaires au sein de la TAP et de la Radio nationale ont été régularisés

La présidence du gouvernement a annoncé, lundi 6 novembre, la régularisation d’emplois précaires au sein de l’Agence Tunis-Afrique presse (TAP) et de la Radio nationale, en application des décisions issues du Conseil ministériel restreint du 13 janvier 2017 consacré au secteur de la presse.

La liste définitive des journalistes et agents concernés par cette décision dans les deux établissements a été signée. Il a ainsi été convenu de régulariser leur situation et des instructions ont été données aux services du ministère des Finances pour prendre les mesures nécessaires en application des décisions du CMR, précise la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Le communiqué rappelle que le 11e point à l’ordre du jour de ce Conseil ministériel restreint avait insisté sur la nécessité de fixer une liste définitive des situations précaires dans les établissements des médias publics.

Cette décision a été signée après plusieurs séances de concertation avec les structures professionnelles dont le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le Syndicat général de l’information et l’Unité de suivi de l’organisation des institutions et établissements publics.

Selon la présidence du gouvernement, la liste compte 15 employés de l’agence TAP (10 journalistes et 5 agents) et 33 autres à la Radio nationale (26 journalistes et 7 agents).