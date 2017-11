Une ligne aérienne Tunis-Budapest coûterait cher à Tunisair

L’ouverture d’une ligne aérienne directe Tunis-Budapest coûterait à la compagnie Tunis Air de grandes pertes financières après étude de rentabilité, a déclaré Jamel Ferchichi, attaché de presse au ministère du Transport, samedi à l’agence TAP.

“Il existe en revanche la possibilité de programmer des vols non réguliers selon les demandes des voyageurs”, a-t-il précisé.

Le ministère des affaires étrangères avait indiqué vendredi dans un communiqué que le secrétaire d’Etat aux affaires étrangères chargé de la diplomatie économique, Hatem Ferjani, a examiné lors d’une visite en Hongrie avec son homologue hongrois, Magyar Levente, la possibilité de la réouverture de la ligne aérienne directe entre Tunis et Budapest pour consolider le flux de touristes entre les deux pays et développer les échanges commerciaux et les partenariats économiques.