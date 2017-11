Mahdia : Hausse de la production de crevettes

Un projet pilote d’élevage de crevettes dans la ville de Melloulech (gouvernorat de Mahdia) a généré, en 2017, une production de 5 tonnes, selon le responsable dudit projet et chef de service au Centre technique de l’aquaculture (CTA), Kamel Belhaj.

En marge d’une conférence organisée dans le cadre de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche “SIAMAP 2017” avec le concours du Centre technique de l’aquaculture (CTA) sur le thème “l’expérience tunisienne dans le domaine de l’élevage des crevettes, le responsable a mis l’accent sur la réussite de ce projet, notamment aux niveaux technique, maîtrise de la production et phase de valorisation. Il a, dans ce cadre, indiqué qu’en 2016, la production n’a pas dépassé 1,5 tonne.

Cette expérience pilote d’élevage de crevettes est nouvelle en Tunisie et au niveau des pays méditerranéens, a-t-il souligné, ajoutant que ce produit est très prisé par plusieurs pays à l’instar des Etats unis, du Japon et de la Chine.

Il a, par ailleurs, affirmé que le CTA a réalisé des expériences pilotes avec les privés dans la ville de Djerba et œuvre actuellement à généraliser cette expérience au reste des régions. “Notre objectif est d’atteindre les 7 tonnes de crevettes en 2018 et 50 tonnes en 2020 afin d’équilibrer le marché local et exporter des quantités acceptables vers les marchés étrangers”, a-t-il avancé.

Le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, a, pour sa part, annoncé le lancement d’un plan d’action visant à relever les défis liés à l’aquaculture. Ce plan s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture à l’horizon 2020, en coopération avec les entreprises opérant dans ce domaine.

Cette stratégie recommande notamment d’intégrer les fermes aquacoles dans les projets bénéficiant des indemnités accordées par le Fonds d’indemnisation des dégâts engendrés par les catastrophes naturelles, outre l’organisation des marchés intérieurs et l’exportation, a-t-il encore précisé.