Agriculture : La Tunisie dispose du seul laboratoire de production des plants in vitro en Afrique du nord

La Tunisie dispose de l’unique laboratoire spécialisé dans la production et la commercialisation des plants in vitro certifiés dans toute la région de l’Afrique du Nord.

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Ahmed Lotfi, ingénieur consultant auprès de “Vitro Plant Tunisia”, vendredi 3 novembre, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de la 13ème édition du SIAMAP (Salon de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche).

La technique de la culture in vitro (appelée aussi micropropagation) consiste à régénérer une plante entière, au sein d’un laboratoire, à partir de cellules ou de tissus végétaux en milieu nutritif, et ce en utilisant des techniques modernes de culture cellulaires.

“Auparavant, la Tunisie importait chaque année environ 1,5 million de porte-greffes (un végétal sur lequel on implante un greffon). Grâce à notre laboratoire de Vitro Plant, dont la capacité de production annuelle est estimée à environ 4 millions de porte-greffes, nous sommes parvenus à satisfaire les besoins du marché local, et voici que nous exportons vers plusieurs pays, dont l’Algérie, Italie, France, Liban, Afghanistan, Érythrée…”, a souligné l’ingénieur, ajoutant que la production du laboratoire couvre des variétés protégées et locales de toutes les espèces fruitières, dont l’abricotier, le pêcher, l’amandier, l’olivier, le grenadier, le pistachier, l’amandier…

L’ingénieur a indiqué, en outre, que le laboratoire regroupe une équipe 100% féminine et 100% tunisienne, ” Nous avons un staff de 40 jeunes femmes tunisiennes, diplômées de la filière de technologie alimentaire, et qui sont dotées d’une expérience et une expertise confirmée”.

Créée en 2000, Vitro Plant Tunisia, filiale de la société mère Vitro Plant, exerce aussi dans le domaine de la production agricole; elle exploite une ferme domaniale de 57 ha dans la région de Borj El Ameri, qui regroupe une riche variété de produits. Par ailleurs, la société dispose d’une station de conditionnement pour les fruits de légumes destinés à l’export.