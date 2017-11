Ennakl Automobiles inaugure son centre de formation régional

Ennakl Automobiles a inauguré, jeudi 2 novembre 2017, son nouveau centre de formation régional à la Charguia 2, en présence de son président directeur général, Ibrahim DEBACHE, et de représentants des marques Volkswagen et Seat.

Au cœur de sa stratégie, Ennakl élève la satisfaction du client au rang de ses priorités, notamment en termes qualité de service, raison pour laquelle Ennakl fait sans cesse de la formation et de la qualification dont l’objectif est l’amélioration de la qualité des prestations offertes aux clients.

Ce centre régional est le premier de son genre au point de vue infrastructure et staff de formation ; il permettra l’organisation des formations des constructeurs pour toute l’Afrique du Nord.

Ennakl compte aujourd’hui un effectif total de 418 collaborateurs dont plus de 150 pour l’activité technique (16 ingénieurs, 41 techniciens supérieurs et 94 techniciens), sachant que le taux d’encadrement au sein de l’entreprise est de 26%.

Pour le volet formation, Ennakl compte 5 formateurs certifiés pour l’activité technique et services en plus de 3 assistants techniques, et 5 formateurs certifiés pour l’activité commerciale.

En plus de la certification Volkswagen, les formateurs du centre sont certifiés par l’AHK: AdA International (Ausbildung der Ausbilder); formation des formateurs.

Le réseau de représentants officiels compte plus de 700 collaborateurs dont 150 environ pour l’activité technique.

Ce centre, d’une superficie de 1000 m2, a nécessité un investissement d’environ 1 million de dinars. Il comprend 2 salles de formation technique, 1 salle de formation non technique et IT, 4 postes de travail équipés de 4 ponts élévateurs ainsi qu’un espace de réception directe.

Equipé d’un matériel didactique de pointe, ce centre vise à renforcer la capacité d’accueil pour les cessions de formation, ce qui permettra de passer d’une moyenne de 120 à 180 jours de formation par an pour les années à venir.

Outre la formation des équipes Ennakl et celles des représentants officiels du réseau, Ennakl a également signé des conventions avec différents centres de formation professionnelle publics ou privés ainsi que des universités.

En effet, Ennakl encadre des ingénieurs de l’école ESPRIT dans le cadre de projet de fin d’études.

En partenariat avec l’Ecole polytechnique internationale, Ennakl a mis en place une licence en mécatronique.

A rappeler par ailleurs que depuis 2016 Ennakl a été certifiée «entreprise formatrice» par la Chambre tuniso-allemande d’industrie et de commerce (AHK). Ainsi, avec l’AHK et le centre de formation à l’Ariana, Ennakl organise des formations en alternance des techniciens supérieurs en mécanique auto.

Rien que pour l’activité APV, Ennakl a pu certifier, à ce jour, 109 collaborateurs de différents profils (master technician, conseiller de service, responsable garantie, conseiller pièces et accessoires, etc.). L’objectif est d’étendre la formation à tous les collaborateurs APV pour Ennakl et son réseau, ce qui représente environ 320 personnes.

Ennakl Automobiles étend son activité sur l’Afrique subsaharienne, notamment en Côte d’Ivoire et au Sénégal, et compte aussi transmettre son savoir-faire à ces pays à travers la formation technique.

Le centre a déjà entamé son activité. En effet, une première formation en MSQP, en collaboration avec le constructeur VW Utilitaires, a été organisée pour 13 personnes des importateurs de l’Afrique du Nord ; une autre cession est programmée pour le mois de décembre.

Outre le volet de la formation, et dans un souci permanent de mieux servir ses clients, Ennakl a aussi engagé d’importants investissements pour l’extension et la rénovation de ses ateliers mécaniques et carrosserie et espace d’accueil client ; un nouvel espace d’express service à la Charguia sera fonctionnel avant la fin de l’année.