Les travaux de curage de l’oued Medjerda débuteront en 2018

Les travaux de curage de l’Oued Medjerda seront lancés au début de l’année 2018 dans l’objectif de renforcer la vitesse d’afflux des eaux dans cet oued et, partant, protéger les villes limitrophes des inondations. C’est ce qu’a annoncé le secrétaire d’Etat chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdallah Rabhi, qui intervenait lors d’une conférence organisée, jeudi 2 novembre, en marge de la 13ème édition du Salon international de l’agriculture, du machinisme agricole et de la pêche (SIAMAP 2017).

Il a rappelé que la vitesse d’afflux dans cet oued est passée de près de 1.500 m3 par seconde à seulement 200 m3 par seconde actuellement, d’où l’aggravation du problème des inondations, notamment dans la région de Boussalem (gouvernorat de Jendouba).

Le projet est composé de quatre parties: Bizerte et Kalaât El Andalous; Manouba barrage Sidi Salem; Boussalem jusqu’au barrage de Sidi Ismail. La dernière phase s’étale de Ghardimaou jusqu’aux frontières avec l’Algérie.

Le coût global de ce projet s’élève à 1,500 milliard de dinars, dont une partie est assurée par un financement japonais, alors que l’’Etat tunisien assurera une tranche de 1 milliard de dinars.