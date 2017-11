La Bourse de Tunis débute la séance Jeudi, dans le rouge avec un Tunindex qui affiche une chute de 0,11% avec 6 107,22 points dans un volume total de 0,478 MD, selon MCP.

Dans le vert, ATB grimpe de 5,26% à 4,40 D, suivie par POULINA GROUP HOLDING et ASSAD qui gagnent respectivement 2,89% et 2,68% à 9,25 D et 9,55 D.

A la baisse, SANIMED chute de 4,43% à 3,88 D tout comme CARTHAGE CEMENT et MEUBLE INTERIEURS qui dévissent respectivement de 2,97% et 2,72% à 2,28 D et 3,21D.