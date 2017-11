L’ukrainien ZAZ compte fabriquer des voitures en Tunisie

Le constructeur automobile ukrainien Ukravauto et ZAZ projette d’installer une usine en Tunisie pour la fabrication de voitures et camions de la marque ZAZ destinés au marché africain (90%) et local (10%).

Ce projet, le premier dans le continent, devra permettre de créer 6 à 8 mille emplois, avec une capacité de production de 100 mille véhicules par an, moyennant des investissements de 1 milliard 400 millions de dinars.

A cet effet, un accord de partenariat a été signé, lundi, entre le constructeur automobile Ukravauto et ZAZ et son représentant commercial en Afrique Subsaharienne et du Nord ADA. SA., annonce, mardi, à l’agence TAP Bahjeddine Akkari, président de l’association tunisienne ” Hannibal pour la coalition internationale ” (association œuvrant en faveur de la promotion des relations de coopération extérieure dans tous les domaines).

Lors d’une récente rencontre entre le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, et des représentants d’ADA, la ville de Menzel Bourguiba avait été proposée comme site pour abriter cette future usine.