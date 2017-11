La bourse de Tunis débute la séance du Mercredi, dans le vert avec un Tunindex qui affiche une hausse de 0,16% avec 6 114,06 points dans un volume total de 0,281 MD, selon MCP.

Dans le vert, ASSURANCES STAR grimpe de 3% à 122,57 D suivie par POULINA GROUP HOLDING et SFBT qui gagnent respectivement 2,79% et 1,94% à 8,84 D et 19,88 D.

A la baisse, BNA chute de 2,93% à 11,26 D tout comme TAWASOL GROUP HOLDING et MODERN LEASING qui dévissent respectivement de 2,85% et 2,84% à 0,34 D et 3,76 D.