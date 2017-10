Tunisie : L’Enseignement supérieur lance le programme de valorisation des projets de fin d’études innovants “AQ- Collabora”

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de lancer un nouveau programme pilote baptisé “PAQ-Collabora” qui vise essentiellement à améliorer la mobilité des jeunes doctorants, post-doctorants et porteurs de projets innovants vers les entreprises et à valoriser leurs résultats de recherche développés au sein et autour des technopôles.

Il s’adresse aux structures de recherche, établissements de l’enseignement supérieur et de recherche, centres techniques, pépinières d’entreprise ou incubateurs, start-up ou PME, entreprises (publiques ou privées, tunisiennes ou étrangères), sociétés de gestion de technopôle.

Il s’adresse, également, aux agences et associations évoluant au sein et autour des technopôles et réunies en consortium porteur d’un projet partenarial de valorisation et d’exploitation de recherches, qui doit impérativement impliquer de jeunes diplômés, des doctorants et/ou des Post doctorat.

Ceux qui bénéficieront de ce programme se verront octroyer des financements pouvant atteindre 300.000 dinars.

Pour ce faire, les candidats sont appelés à remplir un formulaire et à soumettre une notre conceptuelle autour de leur projet avant le 8 novembre 2017 sur ce site: http://collabora.dgvr.tn/