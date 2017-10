Automobilistes, pas de panique, la grève des transporteurs du carburant n’aura pas lieu 

Initialement prévue les 12, 13 et 14, reportée une première fois pour les 26, 27 et 28 octobre, reportée une deuxième fois pour les 1er, 2 et 3 novembre, la grève des transporteurs du carburant et des marchandises par voie terrestre vient d’être reportée une troisième fois pour les 16, 17 et 18 novembre 2017. C’est en tout ce qu’on lit dans un communiqué du ministère des Affaires sociales, rendu public lundi 30 octobre.

La décision intervient suite à un accord convenu entre les parties syndicale et patronale lors d’une réunion de réconciliation organisée au siège du ministère des Affaires sociales sous la présidence de Mohamed Trabelsi, en présence du directeur général de l’Inspection du travail et de la réconciliation au sein dudit ministère.

Ont pris part à la réunion le secrétaire général de la Fédération générale du transport (relevant de l’UGTT) et la délégation l’accompagnant, et les présidents des Chambres nationales de transport des marchandises (relevant de l’UTICA).

A noter que le 25 octobre 2017, l’UGTT avait pris, seule, la décision de reporter cette grève pour les 2, 3 et 4 novembre 2017 pour “préserver l’intérêt national et éviter toute perturbation de l’activité socio-économique”, avait alors déclaré le secrétaire général adjoint de l’UGTT, Mohamed Ali Boughdiri, suite à une réunion de réconciliation de laquelle se sont absentés les représentants des chambres nationales de transport des carburants et des marchandises.

La Fédération générale du transport revendique la signature de l’annexe relative aux majorations des salaires des travailleurs de ce secteur alors que la chambre de transport des carburants demande un délai supplémentaire en raison des difficultés économiques que connaît le secteur.

L’accord prévoit une majoration des salaires des travailleurs du secteur au titre de 2016 fixée à 6,3% (entre 20 et 35 dinars). Cette augmentation salariale concerne 13.000 travailleurs.