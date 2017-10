Bourse de Tunis : Aetech, chiffre d’affaires en baisse de 14%

La société Aetech a vu son chiffre d’affaires (CA) diminuer de 14%, durant les 9 premiers mois de l’année en cours, par rapport à la même période en 2016 pour s’établir à 10 MD.

L’activité distribution est en baisse de 21% par rapport à 2016 et a contribué à hauteur de 77,1% du chiffre d’affaires global des neuf premiers mois. L’activité solution réalise une importante hausse de 24% par rapport à la même période en 2016 et représente 22,8% du chiffre d’affaires global. Les charges d’exploitation (hors amortissements et provisions) enregistrent une légère diminution de 1% pour se situer à 11,7 MD.

Les charges du personnel ont enregistré une hausse de 15% sur un an pour atteindre 1,54 million de dinars au cours des neuf premiers mois de l’exercice. La marge d’EBITDA s’établit à -16% à fin septembre contre -1% une année auparavant tandis que les charges financières nettes ont progressé de 48% à 433.915 dinars.