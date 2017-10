Lancement du projet “PARFAIT” en faveur des femmes dans 9 gouvernorats tunisiens

Un appel à candidatures vient d’être lancé au profit des femmes des gouvernorats de Gafsa, Kairouan, Grand Tunis, Jendouba, Kébili et Mahdia pour participer au projet PARFAIT (Participation des Femmes pour l’Avancement et l’Innovation de la Tunisie).

Selon un communiqué publié par la Coalition pour les Femmes de Tunisie, ce projet est mis en œuvre par ALDA -Association européenne pour la démocratie locale- et par ses deux partenaires EPD (the European Partnership for Democracy) et la Coalition pour les Femmes de Tunisie.

Co-financé par l’Union européenne, ce projet s’étend d’octobre 2017 à octobre 2019 et vise à améliorer la participation des femmes à la gouvernance locale en Tunisie en donnant aux femmes et aux groupes de femmes les moyens de s’insérer pleinement dans la vie publique, en tant qu’électrices et candidates mais aussi dans leur rôle de citoyennes informées, engagées et impliquées pour que le système de décentralisation local soit un succès pour l’ensemble de la population.

Le projet durera 24 mois, avec une implication variable des femmes sélectionnées. Avant les élections, le premier module de formation sera consacré au renforcement des capacités des femmes (leadership, sensibilisation à la violence politique, formation en démocratie participative, session d’information juridique sur les lois clés, formation en cycle de projet et formation en cycle électoral). Il durera 7 jours complets et s’étalera sur une période de 6 mois.

Les femmes désirant se présenter pour les élections municipales pourront bénéficier d’un coaching continu sur une période de 3 mois.

Après les élections, 5 jours complets de formation auront lieu avec les nouveaux élus et les femmes de la société civile pour des groupes de sensibilisation à la dimension genre et à la participation civique dans le processus de prise de décision.

Les femmes seront également formées à l’écriture de projet et auront la possibilité de bénéficier de subventions en cascade pour la mise en œuvre de projets visant à promouvoir le renforcement des capacités des femmes et la participation des femmes à la vie publique et dans les processus de prise de décision.