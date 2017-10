Tunisie : L’indice de la production industrielle a baissé de 1%, à fin août 2017

La production a enregistré une baisse dans l’ensemble de l’industrie de 1%, au cours des huit premiers mois de l’année 2017, contre un repli de 0,1% durant la même période de l’année précédente, en raison principalement de la régression de la production dans le secteur de la fabrication de produits minéraux non métalliques (-5,8%), résultant de la diminution observée dans la production du ciment et le secteur de l’industrie chimique (-1%). C’est ce qui ressort des données de l’INS rendue publiques vendredi 27 octobre.

La production a connu, également, régressé dans le secteur de l’extraction des produits énergétiques de 14,5%, due principalement à la réduction de la production du pétrole brut.

En revanche, la production a augmenté dans le secteur de l’extraction de produits non énergétiques (+19,3%), suite à la hausse observée dans la production du phosphate brut (3.189 mille tonnes à fin août 2017 contre 2322 mille tonnes en août 2016).

D’autre part, la production industrielle a enregistré une amélioration dans les industries mécanique et électrique (+3,1%), du caoutchouc et du plastique (+3,2%) et du raffinage de pétrole (+3,2%).

Une baisse de la production industrielle de 0,9% en Août 2017

La production a enregistré une baisse dans l’ensemble de l’industrie de 0,9% au cours du mois d’août 2017, due principalement, à la régression observée dans le secteur de l’extraction des produits énergétiques (-34,2%), en raison notamment de la régression de la production du pétrole brut.

En revanche, la production industrielle a enregistré une évolution positive dans les activités des industries chimique (+6,9%), mécanique et électrique (+4,2%), du textile/habillement et cuir (+4,3%), de l’agro-alimentaire (+2,3%), du raffinage de pétrole (+18,6%) et du caoutchouc et de plastique (+8,4%).

La production a également enregistré un accroissement dans le secteur de l’extraction des produits non énergétiques de 37,3%, suite à la hausse observée dans la production du phosphate brut à 408 mille tonnes au cours du mois d’août 2017 (contre 244 mille tonnes en 2016).