Examen des projets de la coopération entre la Tunisie et le PNUD

Zied Laâdhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, a eu un entretien avec le coordonnateur résident du système des Nations unies en Tunisie et représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), Diego Zorrilla, ayant porté sur les programmes de la coopération mixte en cours d’exécution et dont le coût est estimé à plus de 15 millions de dollars.

Ces projets concernent principalement la gouvernance démocratique, l’appui des réformes, la croissance inclusive et le développement humain durable, lit-on dans un communiqué du ministère publié vendredi à Tunis.

Laâdhari a appelé à l’impératif d’organiser des séances de travail entre les deux parties en vue de mettre en place une stratégie de coopération entre les ministères concernés par la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies inscrits au plan de développement quinquennal (2016-2020).

Ces ODD que l’Organisation des Nations unies œuvre à concrétiser concernent la lutte contre la pauvreté, l’amélioration du niveau de vie, le développement des capacités humaines et la préservation de l’environnement.

Le ministre a souligné, à cette occasion, l’engagement du gouvernement de l’unité nationale à exécuter les ODD dans le cadre du plan de développement quinquennal.

Le représentant résident du PNUD, Zorrilla a, pour sa part, indiqué que la Tunisie compte parmi les premiers pays ayant parrainé les ODD en les inscrivant dans le plan de développement quinquennal.

La rencontre a permis de mettre l’accent sur le suivi de l’exécution des ODD dans le cadre du plan de développement quinquennal et le renforcement des moyens de la coopération entre la Tunisie et les Nations unies.