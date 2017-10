La 5ème édition du festival de la création de l’UGTT, du 28 au 30 octobre à Tozeur

La 5ème édition du festival de la création de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) se tiendra du 28 au 30 octobre 2017 à l’initiative de l’Union régionale du travail de Tozeur en collaboration avec les ministères de la Culture, du Tourisme et de l’artisanat sous le thème “La saison de la culture ouvrière”.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi au siège de l’UGTT, le secrétaire général adjoint de l’union régionale du travail à Tozeur a indiqué que l’organisation de ce festival s’inscrit dans le cadre de la diffusion de la culture citoyenne alternative.

Dans ce contexte, il a souligné l’importance des activités culturelles dans les zones intérieures et démunies pour renforcer la décentralisation culturelle et l’adhésion au processus de développement culturel et touristique à travers la promotion de son patrimoine et des produits locaux.

L’ouverture du festival sera marquée par des expositions sur les métiers du Djérid avec la participation de plus de quarante artisans dans les spécialités de la broderie, l’habit traditionnel, la boiserie, et le mergoum du Djérid.

Des espaces pour la femme artisane et la culture ouvrière sont aussi programmés dans le cadre de ce festival et comporteront des œuvres artistiques des entreprises économiques de la région ainsi qu’un espace pour la société civile à la place de la zone touristique.

Des spectacles et des soirées de poésie sont également prévus outre l’animation de la ville de Tozeur.

Des conférences sur le terrorisme et l’économie solidaire seront tenues en marge du festival qui verra aussi la projection de documentaires sur les oasis et le Djérid tunisien.

La manifestation sera clôturée par une visite au village artisanal “Kastilia” suivie d’une soirée musicale animée par l’artiste Lobna Noomen.