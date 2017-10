La Faculté de de médecine de Fès rend hommage au Pr Sleim Ammar

Un hommage vibrant a été rendu récemment au pionnier de la psychiatrie en Tunisie le savant et le Professeur Sleim Ammar à la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès au Maroc dans le cadre du 5ème Colloque international d’Histoire de la psychiatrie dans l’héritage arabo-musulman tenu du 17 au 19 octobre 2017.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, à propos de son intervention-hommage tenue lors d’une séance consacrée à “l’Histoire de la psychiatrie en Tunisie”, l’écrivaine et veuve du Professeur Sleim Ammar, Chérifa Baouab Ammar a mis l’accent sur le parcours prolifique de Sleim Ammar, l’Homme de Sciences et de Culture. Elle a, dans ce sens, tenu à souligner dans sa communication l’apport de Sleim Ammar dans l’enseignement et l’introduction de l’histoire de la médecine arabo-musulmane dans le cursus de la faculté de médecine de Tunis, déplorant à ce sujet la suppression du cours après le décès de son mari.

“L’enseignement de l’histoire de la médecine arabo-musulmane permet de faire connaître aux étudiants la contribution de la médecine arabe dans le développement de la médecine et de valoriser ainsi leur identité ” a estimé Chérifa Ammar en affirmant qu'”à travers l’histoire de médecins et de savants comme Ibn Al Jazzar ou Ishâq Ibn Imran c’est l’humanisme et l’éthique dans la médecine qui sont transmis aux futurs médecins, des valeurs en crise dans notre époque actuelle” a-t-elle encore déploré.

Au cours de cette journée, une exposition portant sur les publications du Professeur Sleim Ammar et sur l’école de médecine de Kairouan a été organisée. Une table de dégustation a été proposée aux participants avec au menu des plats à base de différentes plantes aromatiques prescrits par Ibn Al Jazzar pour préserver notamment la mémoire contre l’amnésie.

L’hommage a été aussi l’occasion pour mettre en avant l’œuvre littéraire, poétique, et musicale du psychiatre Sleim Ammar. A travers son témoignage, Chérifa Ammar a mis l’accent sur la prise en charge thérapeutique des malades mentaux à travers la musique et ceci en collaboration avec le musicologue feu Salah El Mahdi.

“Les deux hommes ont élaboré une réflexion sur la conception et la réalisation d’un répertoire musical propre aux maladies mentales” a fait savoir l’écrivaine en ajoutant que grâce à Sleim Ammar, la musicothérapie et l’art-thérapie ont été introduites dans le protocole d’accompagnement et de guérison des malades à l’hôpital psychiatrique Razi.

Pionnier de la psychanalyse en Tunisie, le Professeur Sleim Ammar est né le 30 juin 1927 à Sousse et décédé le 6 novembre 1999. Chef de service de psychiatrie à l’hôpital Razi (1960-1988), il a contribué à travers son enseignement et ses recherches à faire rayonner à l’échelle internationale la médecine psychiatrique tunisienne. Parmi ses ouvrages figurent “Médecins et Médecine en Islam”(1984), “Ibn Sinna Avicenne, la Vie et l’Œuvre” (1998) et “Problèmes de notre temps-167 poèmes écrits de 1988 à 1995” (1996).