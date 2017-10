Tunisiens et Indiens veulent renforcer leur coopération économique

Les relations de coopération tuniso-indienne, les moyens de la renforcer et l’examen des prochaines échéances bilatérales ont été au centre de la réunion de travail entre le chef de la diplomatie tunisienne, Khemaies Jhinaoui, et l’ambassadeur de l’Inde en Tunisie, Prashant Pise.

Jhinaoui a souligné à cette occasion “la solidité des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays amis”, réaffirmant le souci de la Tunisie de les renforcer et de prospecter de nouveaux domaines de coopération bilatérale et multilatérale au vue des opportunités prometteuses offertes, indique un communiqué du département des affaires étrangères.

De son côté, l’ambassadeur de l’Inde a souligné la disposition de son pays à relever le niveau de la coopération bilatérale et de faire évoluer ses mécanismes selon les priorités tunisiennes, mettant l’accent sur l’existence d’opportunités importantes de partenariat entre les deux pays dans les différents domaines, ajoute le communiqué.