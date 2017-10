Le 58Ã¨me CongrÃ¨s de la FIJET promeut le tourisme durable

Le 58ème congrès annuel de la Fédération Internationale des journalistes et écrivains du Tourisme (FIJET) qui se tient du 19 au 24 octobre 2017, en Tunisie, avec la participation de plus de 100 congressistes venus de 24 pays, a retenu pour thème ” Le Tourisme durable “.

Présidant l’assemblée générale marquant l’inauguration officielle du congrès, la ministre du Tourisme et de l’artisanat, Selma Elloumi Rekik, a souligné l’importance que requiert l’organisation d’une telle manifestation pour la promotion du tourisme tunisien. La FIJET étant, selon elle, un véritable network de promotion de tourisme à travers les quatre coins du monde.

La ministre a également évoqué l’urgence, face aux menaces qui pèsent sur le tourisme mondial, de mettre en place une stratégie globale et des standards favorisant un tourisme durable, respectueux de l’environnement et bien intégré dans son milieu culturel et économique.

De son côté, Tijani Haddad, président de la FIJET, a indiqué que ” les journalistes et écrivains du tourisme venus du monde entier auront l’occasion de connaitre de près le potentiel touristique et le patrimoine culturel et historique du pays, en visitant plusieurs villes tunisiennes (Hammamet, Nabeul, Sousse, Sfax, Monastir…). “Je pense que les retombées de presse de leur périple tunisien, caméras et appareils photo en main, seront importantes en termes de promotion de la Tunisie en tant que destination touristique”, a-t-il dit.

Il est à noter que la Fijet a été créée en 1954 par la Belgique, la France et l’Italie. Elle compte actuellement plus de 700 membres à travers le monde et plusieurs associations nationales affiliées. Elle se fixe pour objectif d’œuvrer à la promotion et au développement du tourisme mondial.