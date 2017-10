JCC 2017 : Création de 4 festivals de cinéma régionaux avec un retour aux fondamentaux du festival

La 28ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) qui aura lieu du 4 au 11 novembre 2017, sera marquée par la création de quatre festivals de cinéma régionaux ayant leur propre spécificité et ce, à Menzel Bourguiba, Monastir, Kairouan et Djerba avec un retour aux fondamentaux du festival, a déclaré le directeur général du festival, Néjib Ayed, lors de la conférence de presse, organisée jeudi, pour présenter les grandes lignes de ce rendez vous cinématographique incontournable à l’échelle nationale, arabe, et africaine. et à laquelle étaient présents les ambassadeurs et diplomates des pays invités d’honneur (Algérie, Argentine, Corée du Sud et Afrique du Sud).

A ce sujet, Ayed a souligné que cette démarche a pour objectif de participer à la création effective d’un festival qui s’inscrit dans la pérennité en ajoutant que dés l’année prochaine il y aura la possibilité de généraliser cette expérience dans d’autres régions dans le cadre de la consolidation du principe de la décentralisation.

“Le choix de la ville du festival s’appuie essentiellement sur l’intérêt et l’appui des autorités publiques et la société civile de la région, la présence de salles de cinéma équipées en haute technologie ainsi que l’engagement financier de la région pour l’organisation du festival” a-t-il précisé.

Pour cette édition 2017, près de 200 mille spectateurs pourront voir 60 projections par jour au cours des neuf jours des festivités avec la projection de 180 films en provenance du monde entier à l’occasion de cet événement cinématographiques incontournable depuis 1966, selon la même source.

Lors de cette conférence, Nejib Ayed a tenu à affirmer que cette 28ème édition renouera avec les principes fondamentaux de cette manifestation qui sera un retour aux sources avec un retour plus accentué au cinéma africain et du cinéma arabe qui forment l’un des socles identitaires des JCC depuis leur création. ” C’est que les JCC se sont construites dans une logique militante et tournées vers le Sud.

“Les JCC dans leur 28ème édition seront une fête continue dans les salles et dans les rues de la capitale essentiellement l’avenue Habib Bourguiba et ses environs” a indiqué le directeur en rappelant que les rues de Tunis constituent pendant la période du festival le passage d’environ 2 millions de personnes selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Dans ce sens, il a tenu à préciser que la démarche pour cette édition est d’épurer le festival des fioritures avec cette focalisation sur les paillettes et le bling-bling, car “la qualité d’un festival se mesure par le niveau des œuvres en compétition, par la nature des invités ainsi que par la dynamique qu’il crée” a-t- il mentionné.

Evoquant les festivités qui se dérouleront dans l’avenue Habib Bouguiba, Ayed a mentionné que des spectacles de chant, de danse et des expositions d’art culinaires seront proposés en honneur aux pays invités : l’Algérie, l’Afrique de Sud, l’Argentine, et la Corée du Sud.

“Le budget consacré à cette 28ème édition est de 3 millions de dinars” a souligné le directeur qui a tenu à souligner la participation logistique et financière de plusieurs partenaires nationaux comme la compagnie aérienne nationale “Tunisair”, Télécom, la STB et La poste Tunisienne.

La poste tunisienne s’occupera, a-t-il ajouté, de 80% des ventes des tickets et ceci dans le cadre d’une politique ayant pour objectif de faciliter l’accès aux jeunes. “50% de la vente des tickets sera effectuée dans les 10 tentes installées dans l’avenue Habib Bourguiba, 30% par le biais de la vente électronique et 20% des tickets seront distribués dans les guichets des salles de cinéma” a-t-il ajouté.

Parmi les nouveautés de cette édition, la réouverture pour l’occasion de la salle de cinéma Africa (fermée depuis 6 ans), la présence des films tunisiens avec 37 films longs et 41 courts métrages ainsi que le retour de la compétition des films documentaires (longs métrages et courts métrages) et son intégration dans la compétition des longs et courts métrages.

L’ouverture des JCC se fera à la salle le Colisée, la reine des salles. Et c’est au Théâtre Municipal de la ville de Tunis, que les JCC seront clôturées pour annoncer le palmarès d’une édition qui va connaitre la participation de 51 films de 27 pays arabes, africains et étrangers en lice dans les quatre catégories de la compétition officielle. Dans la catégorie des longs métrages de fiction, seront en lice 14 films dont 3 de Tunisie. 14 longs métrages documentaires seront en course dont 3 tunisiens. Dans la catégorie des courts métrages de fiction, seront en lice 15 films dont trois tunisiens et dans la catégorie des courts métrages documentaires, huit films ont été sélectionnés dont un tunisien.