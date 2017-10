Les infractions dans l’utilisation de ces véhicules administratifs ont baissé de 14%

La campagne de contrôle des voitures administratives, entamée en septembre 2016, a permis d’abaisser le taux des infractions dans l’utilisation de ces véhicules de 14% à moins de 5%, indique un communiqué du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, publié jeudi 19 octobre, suite à la suite de la tenue, le mercredi 18 octobre 2017, d’une journée de formation dédiée aux équipes mixtes de contrôle des véhicules administratifs.

Le document cite l’intervention du chef du corps de contrôle des domaines de l’Etat et des affaires foncières, Ramzi Jalel, à cette occasion, dans laquelle il a souligné “l’importance accordée par le gouvernement à la rationalisation de l’utilisation de la flotte des voitures administratives qui impacte directement la gestion des deniers publics”.

La même source a précisé que les équipes mixtes de contrôle des véhicules administratifs ont réussi, durant les trois dernières années, à quadrupler le nombre de patrouilles de surveillance et la moyenne mensuelle des voitures surveillées et à porter le nombre des infractions à son plus bas niveau depuis 2011.

La généralisation des contrôles aux institutions publiques à caractère non administratif en vertu du décret gouvernemental du 28 avril 2017 a également été évoquée lors de cette journée.