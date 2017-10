Lancement du programme INCORPORA à Tunis

Le programme INCORPORA d’aide à l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation ou en risque d’exclusion a été officiellement lancé, mercredi 18 octobre 2017, lors d’une cérémonie organisée à Tunis.

Ce programme, soutenu par la fondation bancaire espagnole “la Caixa” et la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), sera mis en œuvre par l’antenne tunisienne de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Au cours de sa première phase -qui s’étale d’octobre 2017 à juillet 2018-, le programme ciblera 200 personnes dans le Grand Tunis pour œuvrer en collaboration avec quatre associations actives dans le renforcement de l’employabilité des personnes vulnérables, a affirmé Myriam Chabbi, chargée de communication à l’OIM.

Il s’agit notamment de l’association “Amal” (qui œuvre pour l’aide à l’autonomie et à la réinsertion socio-professionnelle des mères et pour le soutien et l’accompagnement des enfants des quartiers défavorisés), de “Ibsar” (pour les personnes mal et non voyantes), de “Campagne” (pour le développement économique et social local), ainsi que l’Organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées (OTDDPH), a précisé Chabbi.

Ce programme a pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle de personnes en situation de vulnérabilité telles que les personnes handicapées (handicap moteur ou sensoriel), les chômeurs de longue durée, les jeunes et les femmes, notamment les mères célibataires, a-t-elle mis en relief.

Le programme propose aux entreprises d’assumer une responsabilité sociale en matière d’intégration professionnelle, comme il veille, suite à l’insertion du travailleur, à offrir un suivi et un soutien tout au long de la durée du contrat, a encore précisé Myriam Chabbi, signalant que ce programme assure un service de médiation professionnelle.

Selon Sudqui Al Omoush, secrétaire général adjoint de l’Union pour la Méditerranée, ce programme, qui vise l’insertion socio-économique des populations à risque notamment les handicapés, les jeunes des quartiers populaires et les mères célibataires, a donné des résultats impressionnants en Espagne et au Maroc.

“Notre objectif est d’assurer la continuité de ce programme qui aura certainement des impacts positifs sur la société tunisienne. Il permettra de relever les défis socio-économique, ceux relatifs à la sécurité ainsi qu’à la réalisation des objectifs du développement durable”, a-t-il signalé. “Ce programme s’attaque à la racine des problèmes en traitant les causes réelles de la vulnérabilité”.

Pour sa part, Marc Simon, directeur général adjoint de la fondation bancaire Caixa, a affirmé que le programme INCORPORA œuvrera à offrir une possibilité d’emploi pour les personnes en difficulté en Tunisie, en touchant notamment les plus vulnérables.

Ce programme, lancé par la fondation bancaire Caixa, est, en fait, en fonction depuis plus de dix ans en Espagne. Il a permis d’améliorer la qualité de l’éducation de plus de 62 mille enfants, lancer des actions en faveur des personnes âgées et faciliter le travail de près de 28000 personnes en risque ou en situation d’exclusion en 2016, en travaillant en collaboration avec 382 organisations, a-t-il fait savoir.

De son côté, Boutheina Ben Yaghlane, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a fait part du soutien de la Caisse à ce programme, qui, a-t-elle dit, s’engage à booster l’économie du pays et offre une opportunité d’embauche pour les tunisiens.

Ce programme, a-t-elle souligné, offrira des opportunités de formation et de partenariat aux organisations et entreprises.

La CDC mettra tout son savoir faire et veillera à travailler en étroite collaboration avec ce programme afin de concrétiser les objectifs fixés, a confirmé la directrice générale de la CDC.

La signature de l’accord visant à déployer le programme INCORPORA en Tunisie a eu lieu à Barcelone le 24 mars 2017, entre le directeur général de la fondation bancaire “la Caixa”, la directrice générale adjointe de l’OIM et la directrice générale de la CDC, rappelle Ben Yaghlane.

Le programme INCORPORA vise notamment à mettre en place une méthodologie pour explorer, d’un côté, les modalités concrètes d’accès à la formation et au monde du travail au profit des populations en situation ou en risque d’exclusion sociale, et d’un autre côté, de déterminer les différentes démarches de prospection auprès d’entreprises qui pourraient faciliter le processus d’insertion professionnelle de ces populations vulnérables en Tunisie.