6ème édition du Tunisia Investment Forum, les 9 et 10 novembre 2017

Près de 1200 participant, dont des officiels de premier rang, des experts, des décideurs de haut niveau et des représentants d’organisations internationales, vont prendre part à la 6ème édition du TUNISIA INVESTMENT FORUM, rendez-vous international des investisseurs en Tunisie, qui se tiendra les 9 et 10 novembre 2017.

Organisé par FIPA-Tunisia, en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux, le TIF 2017 favorisera des discussions à propos du climat d’investissement et des opportunités d’affaires qu’offre la Tunisie, a précisé la FIPA dans un communiqué publié, mercredi.

Ces participants auront l’occasion de découvrir les développements récents survenus en Tunisie et de saisir la multitude d’opportunités d’affaires disponibles dans les différents secteurs.

Au programme du forum figure des allocutions et des panels de dirigeants d’entreprises internationales, d’experts et de décideurs de haut niveau.

Cette édition de TUNISIA INVESTMENT FORUM sera rehaussée par la présence de plusieurs personnalités de renom, experts économiques, décideurs politiques de premier plan sont amenés à réfléchir à plusieurs thèmes d’actualité mondiale au cours de quatre panels thématiques à savoir “Tunisia 2020 : des perspectives prometteuses”, “Place de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales”, “Regard vers l’Afrique, positionnement de la Tunisie comme Hub régional” et “Responsabilité sociétale des entreprises et développement régional”.

TUNISIA INVESTMENT FORUM met à l’honneur dans cette édition l’Afrique à travers un panel thématique dédié qui met l’accent sur le potentiel du continent africain et les perspectives de développement de la Tunisie et des relations d’affaires inter et intra pays.

Il s’agit, également, de l’organisation des rencontres B2B et des workshops sectoriels portant sur les secteurs porteurs de l’économie tunisienne : l’électronique et la mécatronique, l’économie digitale et l’agriculture biologique, ainsi qu’une cérémonie au cours de laquelle des trophées seront décernés aux entreprises étrangères ayant réalisé les meilleurs investissements.

Selon la FIPA, la Tunisie a un énorme potentiel pour les investisseurs en tant que hub régional et offre plusieurs avantages opérationnels stratégiques tels que sa proximité des marchés européens et africains, ses procédures administratives allégées et son implication dans beaucoup d’accords de libre-échange, en plus d’un esprit entrepreneurial considérable.

L’adoption d’une nouvelle loi sur les investissements, en septembre 2016 et la réforme du régime fiscal amélioreront l’environnement des affaires et transmettront des signaux positifs aux investisseurs potentiels, précise la FIPA.

La FIPA a fait remarquer que l’industrie manufacturière est désormais orientée vers des industries diversifiées à grande valeur ajoutée, telles que les industries automobiles et aéronautique, les énergies renouvelables, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et les services liés aux technologies de l’information et à la santé.

En s’inscrivant depuis 2015 dans une périodicité bisannuelle, TUNISIA INVESTMENT FORUM est un événement qui confirme, encore une fois, sa notoriété qui a permis de réunir des participants issus de 30 pays, en 2013, et de passer à plus de 40 pays en 2015.