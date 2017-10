Une bouffée d’oxygène pour l’hôtel Venus Hammamet (Saïd Boujbel)

La Cour d’appel de Nabeul a apporté une bouffée d’oxygène à l’hôtel Venus (Hammamet), racheté en 2010 par l’homme d’affaires à la Société tunisienne de banque (STB, en même temps que l’hôtel Kilma) en adoptant le plan de sauvetage élaboré par l’administrateur judiciaire, Ben Salem Faouzi.

Le plan prévoit la recapitalisation de la société à hauteur de 2,6 millions de dinars et le rééchelonnement de la dette de près de 7 millions de dinars contractée pour l’essentiel auprès de sept banques de la place (Société Tunisienne de Banque, Banque de l’Habitat, Union Internationale de Banque, Banque de Tunisie et des Emirats, Banque de Tunisie, Attijari Bank, Qatar National Bank et Banque Internationale Arabe de Tunisie) et, à un degré moindre, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de fournisseurs.