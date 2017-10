L’Association africaine des institutions de maîtrise de l’énergie “AFRENER” est née

L’Association africaine des institutions en charge de la maîtrise de l’énergie “AFRENER” a été créée, lundi 16 octobre 2017, à l’occasion de la tenue de la 3ème édition de l’Expo-conférence internationale ENERSOL 2017 sur l’Energie durable (du 17 au 19 octobre 2017), à Tunis. C’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME), Hamdi Harrouch, ajoutant qu’une intention d’accord pour l’adhésion à “AFRENER” a été signée, à cette occasion, par 7 pays africains, à savoir la Tunisie, le Djibouti, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Bénin et la Mauritanie.

Harrouch a précisé que cinq autres pays (Algérie, Afrique du Sud, Mali, Togo et Côte d’Ivoire) ont exprimé leur volonté de rejoindre prochainement cette association.

“AFRENER” œuvrera à l’optimisation des synergies, des complémentarités, de l’expertise et des capacités africaines matérielles et humaines en matière de maîtrise de l’énergie.

Le DG de l’ANME précisera également que cette association va permettre à ces pays d’assurer le transfert énergétique au niveau du continent africain pour une meilleure utilisation de l’énergie.

Elle offre une plateforme d’échange et de dialogue pour réaliser des projets de maîtrise d’énergie au niveau du continent africain.

De même, le coordinateur général d’Enersol, Mohamed Mehdi Bassem, affirme que cette association va permettre à la Tunisie et aux autres pays adhérents d’exporter leurs expertises en matière d’énergie durable (énergies renouvelables et efficacité énergétique).

Pour ce faire, une plateforme sera mise à la disponibilité des pays adhérents à “AFRENER” pour leur permettre d’exporter leur savoir-faire en matière de maîtrise d’énergie.

Pour la Tunisie, cette association aidera les institutions publiques (ANME, STEG et autres…) ainsi que les bureaux d’études et les industriels tunisiens qui travaillent dans le secteur des énergies durables à exporter leurs expertises et accéder à des marchés en Afrique.