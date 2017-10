Grand Tunis-Environnement : 120 bennes de tri des déchets seront installées par Taysir Conseil

“Près d’une centaine de conteneurs verts pour collecter les déchets sont mis à disposition des citoyens dans le Grand Tunis, Kairouan et Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) et 120 bennes de tri seront installées d’ici la fin de l’année 2017”, indique Taysir Conseil (ONG tunisienne à but non lucratif), dans un communiqué rendu public lundi 16 octobre.

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet “Rascalni” lancé par l’association Taysir Conseil, en étroite collaboration avec Taysir Microfinance et en partenariat avec la Coopération internationale Suisse, la Coopération internationale Allemande(GIZ), Délice Danone, la Municipalité de Tunis et la société SOTUVER.

Le projet “Rascalni” propose d’accompagner les différents acteurs de la filière de gestion des déchets recyclables en Tunisie, d’améliorer les conditions de travail et de vie des petits collecteurs de déchets et d’apporter une contribution à la propreté de la ville et à la protection de l’environnement.

“Rascalni” a permis, depuis l’installation des bennes de tri sélectif, en 2016, de collecter 10 tonnes de déchets recyclables et assuré l’accompagnement de 150 acteurs de la filiére du recyclage des déchets plastiques.

Pour inciter davantage la population à recycler ses déchets, Taysir Conseil a lancé dans le Grand Tunis une grande campagne de communication à travers un affichage urbain pour l’utilisation des 100 bennes de tri sélectif installées à Tunis et El Mourouj et des actions de sensibilisations organisées dans les quartiers mais aussi auprès des jeunes dans les établissements scolaires et universitaires.