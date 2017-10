L’AHK a organisé une rencontre régionale à Bizerte

La Chambre tuniso-allemande d’industrie et de commerce (AHK Tunisie) a tenu, vendredi 13 octobre, une rencontre régionale à Bizerte, en présence de représentants d’une cinquantaine d’entreprises, notamment allemandes.

Selon le porte-parole de l’AHK à Bizerte, Ghazi El Biche, cette rencontre vise à mettre en valeur les efforts déployés à l’échelle nationale et régionale pour promouvoir l’infrastructure et à rassurer les partenaires de la Tunisie sur la bonne marche du processus de transition.

Des représentants de la STEG ont fait un exposé sur l’avancement du projet de gazoduc Tunis-Bizerte dont la première tranche (Tunis-Zarzouna) sera achevée avant fin 2017.

Pour sa part, le PDG de la Société régionale de transport, Slaheddine Bouzaiene, a donné un aperçu sur les projets de rénovation et de renforcement du parc de la société.

La rencontre a permis d’évoquer le prochain lancement du projet de complexe sportif et des jeunes, à Dehar kodia (délégation de Bizerte-Nord) qui nécessitera des investissements de l’ordre de 360 mille dinars.

Etaient, notamment, présents à cette rencontre, l’ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Andreas Reinicke, le coordinateur de l’Agence de coopération allemande (GIZ), Tobias Seiberlich, des représentants des organisations patronale et syndicale, et des institutions financières, ainsi que les députés Ali Ben Salem et Béchir Lazzem.