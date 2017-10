La Bourse de Tunis débute la séance de Jeudi dans le rouge. Le Tunindex affiche un abaissement de 0.06% avec 6 125.02 points dans un volume totale de 0.173 MD, selon Mena Capital Parteners (MCP).

Dans le vert, GIF-FILTER grimpe de 4.54% à 1.61 D suivie par ICF et SOKNA qui gagnent respectivement 2.95% et 2.28% à 22.98 TND et 3.58 D.

A la baisse, TUNINVEST chute de 2.86% à 6.78 D tout comme SOPAT et SOTETEL qui dévissent respectivement de 2.32% et 1.75% à 0.84 D et 2.80 D