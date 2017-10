Une mission du FMI en Tunisie se penche sur l’avancée des réformes convenues avec le gouvernement

Le Fonds monétaire international (FMI) soutient toutes les réformes à même de consolider le développement économique de la Tunisie. C’est ce qu’a déclaré le chef de la mission du FMI en visite en Tunisie, Bj?rn Rother.

La mission du fonds est venue en Tunisie dans le cadre de l’examen de l’avancement des réformes engagées dans le pays et des financements que le fonds met à la disposition du pays suite à l’accord au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC) d’un montant de 2,9 milliards pour appuyer le programme de réformes économiques.

Lors d’un entretien avec le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Ziad Laadhari, Rother a mis en exergue les efforts visant à préserver les équilibres financiers, selon un communiqué du ministère rendu public après l’entrevue.

Laadhari et son hôte ont évoqué les réformes que le gouvernement tunisien a entamées afin de conférer une nouvelle dynamique à l’économie à la faveur, notamment, du renforcement des rôles de l’investissement et de l’exportation, avec pour principaux objectifs la sauvegarde des équilibres généraux, l’amélioration du rythme du développement et la création de postes d’emploi.

Après s’être félicité de la compréhension du FMI quant au contexte économique difficile que la Tunisie traverse, le ministre a relevé l’importance du rôle du FMI dans l’accompagnement de la Tunisie en cette étape, pour assurer la réussite de son expérience démocratique naissante.

Selon lui, le gouvernement compte sur l’investissement en tant que pilier fondamental pour la création de richesses, réitérant, à ce propos, la nécessité de renforcer le partenariat public-privé (PPP) en tant que mécanisme d’activation du rythme de réalisation des projets prioritaires.