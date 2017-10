Présentation du livre “Abdelkader Zghal l’homme des questions” de Mohamed Kerrou à la librairie Mille feuilles

Publié par la maison d’édition Cérès, le nouvel ouvrage ” Abdelkader Zghal l’homme des questions ” de Mohamed Kerrou sera présenté le samedi 7 octobre 2017 à partir de 17h à la librairie Mille Feuilles à la Marsa informe Cérès dans un communiqué de presse.

Ecrit avec la participation de Melika Zghal, Hamed Zghal, Hamadi Redissi, Amel Moussa, Fatma Ben Slimane, Hichem Abdessmad, Khalil Zamiti, le livre se veut un hommage rendu par des historiens, anthropologues, sociologues, politologues, et vingt-trois contributeurs d’Europe, d’Asie, des Etats-Unis, du Maghreb et du Proche-Orient, réunis à l’initiative de Mohamed Kerrou, pour reprendre et poursuivre leur dialogue avec Abdelkader Zghal l’aîné, le savant, le complice.

Abdelkader Zghal (1931-2015) partageait avec les chercheurs des sciences sociales l’intérêt pour les affaires de la cité et le souci de l’interdisciplinarité. Il s’en distinguait non seulement par la variété et la continuité de sa production, étalée sur plus d’un demi-siècle, mais également par une capacité, unique et spécifique, de débattre de l’actuel, lit on dans la note de présentation.

Homme des questions et des horizons, toujours à l’affut, il a sondé et proposé au débat de nombreux thèmes de recherche : la réforme agraire, le nationalisme, l’urbain, la jeunesse, la violence, le féminisme, l’islam, l’islamisme, la société civile, la révolution, le compromis historique et la citoyenneté politique. Pour lui, chaque thème correspondait à un débat de société suscité en fonction du contexte historique et des enjeux politiques, culturels et symboliques.

L’auteur Mohamed Kerrou, est Professeur de sciences politiques à l’Université de Tunis El Manar. Il a à son actif de nombreux ouvrages dont ” Hijâb Nouveaux voiles et espaces publics”, ” Habib Bourguiba Jr Notre histoire”, ” Public et privé en Islam. Espaces, autorités et libertés ” et ” ” Abdelkader Zghal l’homme des questions”.