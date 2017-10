19ème réunion du tourisme arabe et religieux à Tunis

La Tunisie abritera, les 16 et 17 courant, la 19ème réunion du Tourisme arabe et religieux organisé à l’initiative d’un tour opérateur spécialisé dans l’organisation des foires aux Emirats arabes unis, en coopération avec la Société arabe internationale des foires et salons siégeant en Egypte.

Selon les organisateurs, participeront à cette rencontre plusieurs sociétés opérant dans le secteur touristique, comme les entreprises touristiques, les compagnies de transport aérien, maritime et terrestre, outre les hôtels, les agences touristiques, les sociétés d’assurance et les sociétés spécialisées dans le tourisme religieux.

Le Salon, qui présentera les nouveaux produits touristiques, vise à faciliter l’échange d’expertises entre les professionnels du secteur.

Autres objectifs assignés à cette manifestation, attirer le plus grand nombre de visiteurs tunisiens et étrangers, permettre aux sociétés touristiques et de voyage de faire connaitre leurs programmes ainsi que la présentation des nouveautés dans les secteurs touristique et de services.

La rencontre permettra aux professionnels de tirer profit de la présence d’un nombre important d’exposants et de visiteurs, de dynamiser le tourisme inter-arabe, outre le renforcement de la complémentarité touristique entre ces pays. Il s’agit, par ailleurs, de renforcer les investissements entre les pays arabes.

Les organisateurs visent à renforcer les échanges des points de vue, notamment avec les professionnels du secteur, afin de relever les défis et développer cet important secteur de services.

Le tourisme religieux en Tunisie reste encore une activité très réduite malgré la richesse du patrimoine historique et architectural du pays et nécessite davantage de développement en plus de la création de circuits propres à ce créneau.