Tunisie : Samir Taieb lance un appel aux banques pour soutenir la campagne oléicole 2017-2018

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, appelle les banques à accorder davantage de financements aux agriculteurs et aux industriels de l’agroalimentaire et à soutenir la campagne de production et d’exportation de l’huile d’olive 2017-2018.

Lors d’une réunion au ministère de l’Agriculture, tenue mercredi 4 octobre, à laquelle ont assisté les ministres de l’Industrie et du Commerce et des représentants des établissements bancaires tunisiens, Taieb a indiqué que les premiers indicateurs augurent d’une bonne production, rappelant que durant la campagne écoulée 2016-2017, la production oléicole a atteint 100 mille tonnes.

Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour évoquer le problème de manque de main-d’œuvre pour la cueillette des olives, soulignant le rôle que doivent jouer les commissariats régionaux à l’agriculture (CRDA) pour appuyer les oléiculteurs et agriculteurs à résoudre les problèmes rencontrés.

Le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Ahmed El Karm, a affirmé que les banques sont prêtes à fournir les financements nécessaires aux cueillettes des olives, la production et l’exportation, rappelant que les établissements bancaires fournissent déjà entre 70 et 80% des besoins en financement du secteur oléicole.