La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mercredi 04 Octobre dans le rouge où le Tunindex affiche un relâchement de 0.08% avec 6 132.72 points dans un volume totale de 0.905 MTND.

Dans le vert, NEW BODY LINE grimpe de 2.50% à 4.92 TND suivie par ADWYA et SFBT qui gagnent respectivement 2.29% et 0.51% à 5.36 TND et 19.60 TND.

A la baisse, TUNINVEST chute de 2.88% à 7.41 TND tout comme CITY CARS et TAWASOL GROUP HOLDING qui dévissent de 2.85% % à 12.61 TND et 0.34 TND