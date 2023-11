Les participants aux forums économiques internationaux organisés dans le cadre du 1er salon international des industries alimentaires (Agrobusiness MedAfrica) tenu du 16 au 18 novembre, à Hammamet ont souligné l’importance de renforcer les échanges d’expertises et la coopération internationale afin de garantir la sécurité alimentaire et faire à la face aux pénuries et au stress hydrique menaçant plusieurs pays en raison des changements climatiques.

Selon un communiqué publié dimanche par les organisateurs, ces participants ont estimé que la réalisation de la sécurité alimentaire représente un défi majeur auquel les pays africains sont appelés à faire face ensemble.

A cet égard, ils ont souligné l’importance de multiplier les manifestations et les forums visant à favoriser la prise de conscience et la sensibilisation quant à l’importance de ce défi mettant l’accent sur la nécessité de développer la recherche scientifique et la coopération internationale afin contribuer à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire dans tous les différents pays du continent. D’après la même source, 300 rencontres B to B ont été tenues dans le cadre de ce salon dont les travaux ont pris fin samedi 18 novembre à Yassmine Hammamet. Plus de 200 exposants tunisiens et étrangers venant de 17 pays arabes, africains, européens et américains ont pris part à ce salon. La deuxième édition de cette manifestration aura lieu en automne 2024 à Yassmine Hammamet dans l’objectif de faire de la Tunisie un lieu de rencontre et d’échange annuel sur les nouveautés du secteur de l’agroaliementaire et des perspectives de la coopération internationale dans ce domaine, toujours selon les organisateurs.