Le temps sera dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions de la Tunisie aujourd’hui, lundi 20 novembre 2023. Le vent sera de secteur ouest, faible à modéré, d’une vitesse de 15 à 30 km/h. Il sera relativement fort l’après-midi au Golfe de Gabès, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h. La mer sera peu agitée, puis moutonneuse à agiter au Golfe de Gabès.

Les températures maximales varieront entre 22 et 27 degrés Celsius, avec des maximales plus élevées dans le sud du pays. Les températures minimales varieront entre 12 et 17 degrés Celsius.

Voici un aperçu détaillé des prévisions météorologiques pour les principales villes de Tunisie: