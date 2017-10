Bobst Africa and Middle East projette d’ouvrir un centre de formation en Tunisie

Bobst Africa and Middle East, Ltd. filiale d’un leader mondial des équipements et des services destinés aux fabricants d’emballages ” Bobst “, discute avec les autorités tunisiennes de l’ouverture d’un centre de formation spécialisé dans les équipements de la compagnie, a affirmé à l’agence TAP, le directeur de cette entreprise Samir Khoudja.

” Bobst ” compte, également, former entre 20 et 30 jeunes tunisiens pour les envoyer en Afrique, où elle vient d’ouvrir une représentation à Lagos (Nigéria) a-t-il ajouté, précisant qu’outre les biens d’équipement, la société offre à ses clients des solutions soft et un soutien technique.

Ses machines étant ” les plus chères sur le marché des équipements de fabrication d’emballage “, la société compte sur ” la bonne assistance technique ” qu’elle offre pour développer sa clientèle, a-t-il expliqué, en marge de la célébration en Tunisie du 25ème anniversaire de la filiale, laquelle s’est déroulée en présence de Jean-Pascal Bobst, président du comité de direction de la société mère.

Bobst Africa and Middle East créée en 1992 à Tunis, contribue actuellement à hauteur de 10% au chiffre d’affaires de la compagnie suisse, contre 1,7% lors de sa première année. Ses employés sont passés de 30 à 50 personnes, a noté Khoudja.

Pour Emna Allani, présidente de la Chambre de commerce et de l’industrie tuniso-suisse, il est important de faire bénéficier les jeunes tunisiens du savoir-faire et du professionnalisme de “Bobst” qui dispose particulièrement d’un centre de formation à Lausanne et un autre en Inde. Il s’agit-a-t-elle dit, d’offrir aux jeunes tunisiens l’opportunité de se former et d’être sur le marché suisse.

A cet égard, la formation et l’employabilité des jeunes constituent les axes de travail de la chambre qui compte une cinquantaine d’adhérents représentant notamment, les grandes marques suisses telles que Nestlé et Novartis.

La célébration du 25 ème anniversaire de la filiale qui couvre l’Afrique et le Moyen-Orient convient parfaitement à l’ambition des autorités tunisiennes qui ambitionne de faire du pays un hub régional, a indiqué le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale Zied Laadhari, présent à cette manifestation.

“La Tunisie n’est pas un pays facile mais elle possède de grandes potentialités”, a notamment, affirmé la conseillère à l’ambassade Suisse à Tunis Jenny Piat, faisant remarquer que l’investissement suisse en Tunisie ne représente que 1,4 des investissements étrangers dans le pays et les échanges commerciaux bilatéraux sont en déça de ces potentialités.

“Bobst” qui est présente dans plus de 50 pays, compte 12 sites de production et 5000 employés dans le monde. Cette société (qui existe depuis plus de 125 ans) investit jusqu’à 6% de son chiffre qui s’élève à environ 1,5 milliard de Francs suisses, dans la recherche développement, selon le document du profil annuel de l’entreprise distribué à cette occasion.