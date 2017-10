La Bourse de Tunis débute la séance de ce mardi dans le vert où le Tunindex affiche un accroissement de 0.03% avec 6 154.11 points dans un volume total de 0.248 MTND

Dans le vert, AMI ASSURANCES grimpe de 2.90% à 6.74 TND suivie par MODERN LEASING et SANIMED qui gagnent respectivement 2.85% et 2.64% à 3.96 TND et 4.27 TND.

A la baisse, GIF-FILTER chute de 2.51% à 1.55 TND tout comme SOTETEL et SOTRAPIL qui dévissent respectivement de 2.04% et 2.01% à 2.88 TND et 9.26 TND.