Cession des Participations directes et indirectes Détenues par l’Etat Tunisien dans le capital de la société « Dar Assabah »

Objet de l’appel à manifestation d’intérêt

Al Karama Holding (le «Cédant»), envisage de procéder, sur Appel d’Offres International, à la cession de ses participations directes et indirectes détenues par l’Etat dans le capital de la société Dar Assabah (la «Société») et représentant 79,62% (le «Bloc d’Actions»). A ces fins, les cabinets conseils: Expertise, Finance et Conseil «EFC», Arab Financial Consultant «AFC» et Ferchiou & associés «FA» ont été retenus comme Conseillers Exclusifs d’Al Karama Holding pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession (l’«Opération»). Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt (l’«Appel») a pour objectif d’informer les investisseurs de cette Opération, de décrire le processus et de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification.

Considérations Clés

Créée en Octobre 1969, la Société Tunisienne de Presse, d’Impression, d’Edition, de Diffusion et de Publicité «Dar Assabah» est une société anonyme de droit tunisien ayant son siège social au Boulevard Mohamed Bouazizi El Menzah – Tunis. Son capital social s’élève actuellement à 1 008 880 DT (100 888 Actions, de 10 DT chacune). Dar Assabah publie trois journaux papiers: «Assabah» quotidien en arabe, «Le Temps», quotidien en français, «Assabah Al- Ousboui», hebdomadaire en arabe. Dar Assabah publie aussi un journal électronique en arabe «Assabah news».

Eligibilité

Cet appel d’offre est ouvert aux personnes physiques et morales de nationalité tunisienne ou étrangère. Les Investisseurs intéressés peuvent agir seuls ou en formant un consortium dirigé par un chef de file. Sont exclues les entités juridiques qui sont en état de cessation de paiement, de faillite, de redressement judiciaire, de liquidation, ou sujettes à insolvabilité ou surendettement. Les personnes physiques et morales qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un délit affectant leur probité professionnelle (corruption, malversation…) ne seront pas acceptées pour participer à cet appel d’offres.

Processus de cession

Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifiés.

Phase de pré-qualification

Les Investisseurs intéressés à participer au processus de cession du Bloc d’Actions sont invités à retirer, à partir du 15 / 09/ 2017 à 10H00 au siège de la société Al Karama Holding, sis : Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi- Les Berges du Lac Tunis, un dossier de pré-qualification qui définit le processus de cession et les critères de pré-qualification. Le retrait du dossier de pré-qualification est conditionné par la présentation à la société Al Karama Holding :

(i) Une fiche de présentation (la “Fiche de Présentation”) et un accord de confidentialité (l’«Accord de Confidentialité), téléchargeables sur les sites web ci-dessous mentionnés:

o www.alkaramaholding.com

o www.efc.com.tn

o www.ferchioulaw.com

o www.afc.com.tn

Dûment signés par le représentant légal du soumissionnaire et comportant le cachet le cas échéant ;

(ii) Le paiement d’un montant non restituable s’élevant à deux mille (2.000) dinars tunisiens par chèque certifié libellé au profit d’Al Karama Holding ou en espèces.

Les investisseurs intéressés peuvent soumettre leur offre au plus tard le lundi 16/10/2017 à 17 H00 directement au Bureau d’Ordre d’El Karama Holding ou par rapid post (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi- Les Berges du Lac, 1053 Tunis.

Phase d’offre financière

Les Investisseurs pré-qualifiés seront notifiés et auront à leur disposition un Dossier d’Appel d’Offres, comportant : (i) le Règlement d’Appel d’Offres incluant un projet du contrat de cession ; (ii) le Mémorandum d’Information comportant une présentation de la Société, de son environnement socio-économique et du secteur dans lequel elle opère.

Travaux de due diligence

Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d’effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d’une Data Room électronique qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le dossier d’appel d’offres.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec le cabinet Expertise, Finance et Conseil pour toute demande d’information sur cette opération à l’adresse suivante :

92 Rue 8600 – CHARGUIA I -2035- Tunis Carthage- Tunisie

Tél : +216 71 206 341 / + 216 71 206 350

Fax : +216 71 206 342

Salah DHIBI Lassaad SMEIDIA

Email : salah.dhibi@planet.tn

Lassaad SMEIDIA

Email : Lsmaidia@hotmail.fr