Hafedh Caid Essebsi veut imposer au gouvernement une feuille de route à la feuille de route existante

Le directeur exécutif de Nidaa Tounes, Hafedh Caid Essebsi, met en garde contre l’amplification des défis économiques et sociaux et le blocage du processus de développement, appelant au passage à l’ouverture d’un dialogue économique devant aboutir, d’urgence, à une initiative nationale économique et sociale.

“Il nous incombe, en tant que parti majoritaire exerçant le pouvoir avec ses partenaires, de proposer des alternatives pour sauver l’économie face à des indicateurs économiques critiques”, a-t-il écrit dans un post publié sur sa page Facebook.

Hafedh Caid Essebsi considère que le processus de développement est bloqué malgré les efforts déployés par le gouvernement.

Il a insisté sur la nécessité de placer le dossier économique en tête des priorités les plus urgentes, estimant donc nécessaire l’organisation d’un dialogue dans le cadre du Document de Carthage, présidé par le président de la République; dialogue qui doit aboutir à une initiative nationale dont le contenu et les mécanismes seront définis par tous les partenaires et qui prendra la forme d’une feuille de route.

A noter que Youssef Chahed avait récemment déclaré que la Tunisie fait face à de grands défis économiques, affirmant cependant que les indicateurs économiques sont positifs et prometteurs en ce qui concerne les activités liées à l’exportation et aux secteurs du tourisme et de l’agriculture.

Alors, sauf incompréhension de notre part, M. Caïd Essebsi veut imposer une nouvelle feuille de route à la feuille de route, étant donné que le Document de Carthage en lui-même en est une.