Le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord attendu demain à Tunis

Le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Alistair Burt, effectuera à partir de demain mercredi une visite de deux jours en Tunisie, a annoncé mardi l’Ambassade du Royaume Uni à Tunis.

Il s’agit là, selon un communiqué de l’Ambassade, de la première visite du ministre britannique en Tunisie depuis la révision par le gouvernement britannique des avertissements de voyage pour la Tunisie.

Lors d’une conversation téléphonique, le 26 juillet dernier, avec le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, le ministre britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Alistair Burt avait annoncé la levée par le gouvernement britannique des restrictions de voyage vers la Tunisie à l’exception de certaines régions.

Au cours de cette visite, le ministre britannique aura une série d’entretiens avec des responsables du gouvernement tunisien pour examiner les moyens de renforcer les relations entre la Tunisie et le Royaume Uni particulièrement en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Selon le même communiqué, ces entretiens porteront également sur les initiatives lancées par le Royaume Uni aux fins de soutenir la Tunisie dans des domaines vitaux tels que la réforme économique et sécuritaire, le tourisme et le commerce.

” Le Royaume Uni est un pays partenaire et ami de la Tunisie. Nous sommes déterminés à continuer notre étroite collaboration en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et de réforme économique et commerciale “, a déclaré Alistair Burt en marge de cette visite.

Selon Burt, ” la révision partielle des avertissements de voyage pour la Tunisie revient principalement à l’amélioration des dispositions de sécurité prises par les autorités tunisiennes “.

” Il est vital que notre coopération sécuritaire continue et que nous travaillions encore ensemble pour consolider les progrès déjà accomplis “, a-t-il affirmé.