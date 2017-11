Michael Hage nommé Coordinateur du Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique du Nord basé en Tunisie

Le Directeur Général de la FAO vient de nommer Michael Hage aux fonctions de Coordinateur du Bureau sous régional de la FAO en Afrique du Nord qui siège en Tunisie. La prise de ses fonctions rentre en vigueur le 1er août 2017. Il succède ainsi, à Lamourdia Thiombiano.

Hage, de nationalité libanaise, est titulaire d’une Maîtrise en économie et d’une Maîtrise en sciences des affaires de la ” State University of New York “. Il détient aussi, un Certificat d’études supérieures en gestion du commerce mondial de l’Ecole des politiques publiques de l’Université ” George Mason ” en Virginie, aux USA.

La carrière de Hage s’étend sur plus de deux décennies au service des relations multilatérales, de l’élaboration des politiques, de la gestion des programmes et de la communication pour le développement. Sa carrière à la FAO débute en 1992, en tant que Chargé de liaison auprès du Bureau de liaison avec les Nations Unies (LON) à New York (USA). Il est Administrateur régional chargé de la communication au Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord basé au Caire (Egypte) de 1996 à 2000. Il cumule simultanément, les prérogatives de membre des Secrétariats de cinq Conférences Régionales pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord. Il retourne aux Etats-Unis en 2000, en qualité d’Administrateur régional chargé de l’information auprès du Bureau de liaison pour l’Amérique du nord, Washington D.C.

Hage rejoint le Siège de la FAO à Rome, Italie, en 2007 en tant que Fonctionnaire principal, chargé de la sécurité sur le terrain, Service de la sécurité (AFDU). Durant cette fonction, il s’est distingué par l’amélioration de la sécurité du personnel et la sécurité sur le terrain, notamment à travers l’augmentation du taux des bureaux décentralisés conforment aux normes de sécurité des Nations Unies. En 2010, il est nommé Chef de la Sous-division du Protocole à la FAO ainsi que membre des Secrétariats de la Conférence et du Conseil de la FAO. De février à juin 2012, il est Fonctionnaire principal au Bureau de la communication et des relations extérieures (OCE) où il œuvre pour renforcer la visibilité de l’Organisation dans les médias.

De juillet 2012 à ce jour, il a été Représentant de la FAO au Maroc, où il a été apprécié pour ses capacités diplomatiques et managériales visant à renforcer les relations entre la FAO et le Maroc et à mieux orienter l’équipe du pays vers les résultats. Au Maroc, Hage a déployé un grand effort pour accroître le profil de la FAO, et notamment à travers l’appui à la Présidence marocaine de la COP 22 et la signature d’accords stratégiques de Coopération Sud-Sud entre la FAO et le Maroc au profit des pays africains