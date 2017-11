Bourse de Tunis : Le Tunindex débute, vendredi, avec un gain de 0,27%

La Bourse de Tunis débute vendredi, dans le vert avec un Tunindex qui affiche un gain de 0,27% avec 6 164,76 points dans un volume total de 0,069 million de dinars (MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, MCP.

Dans le vert, BNA grimpe de 2,54% à 10,46 dinars(D) suivie par la SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEUR et NEW BODY LINE qui gagnent respectivement 2,47% et 2,44% à 4,55 D et 4,19 D.

Dans le rouge, TAWASOL GROUP HOLDING chute de 2,43% à 0,40 D tout comme SOPAT et ATTIJARI LEASING qui dévissent respectivement de 2,19 % et 1,56 % à 0,89 D et 17 D.