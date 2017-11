Bourse de Tunis : Le Tunindex affiche un gain de 0,06%

La Bourse de Tunis débute la séance du lundi, dans le vert alors que l’indice phare de la place affiche un gain de 0,06% à 6138,15 points , selon MCP.

En hausse, dans le vert, SOMOCER grimpe de 2,43% à 1,26 D suivie par AMEN BANK et MAGASIN GENERAL qui affiche une performance respective de 2,02% et 1,92% à 25,20 D et 28 D.

Dans le rouge, la SOPAT perd 4,21% à 0,91 D, suivie par CIMENT DE BIZERTE et EUROCYCLES qui dévissent respectivement de 4,01% et 3,63% à 2,87 D et 31,80 D.

Coté volume, POULINA GROUP HOLDING draine une enveloppe de 4,540 D à 8,05 D.