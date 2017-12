BCT : Le dinar s’est déprécié de 7,5% et 5,1% face à l’euro et au dollar

“Le dinar a enregistré, du 1er au 22 mai 2017, sur le marché interbancaire, une dépréciation moyenne de 7,5%, vis-à-vis du l’euro et de 5,1% vis-à-vis du dollar américain, contre une dépréciation de seulement 0,6% (contre les deux devises) une année auparavant”, selon le rapport de la Banque centrale de Tunisie sur les “évolutions économiques et monétaires”, publié en Mai 2017.

La BCT précise que les tensions sur le taux de change du dinar se sont intensifiées sensiblement depuis la deuxième quinzaine du mois d’avril 2017, en induisant une dépréciation importante du dinar vis-à-vis des principales devises.

L’accentuation récente du déficit commercial a amplifié les pressions à la dépréciation du dinar sur le marché interbancaire, qui est structurellement déficitaire.

Du 1er au 20 mai 2017, les importations se sont accélérées sensiblement et d’une manière quasi-généralisée . La BCT a noté, ainsi, que la poursuite de ce rythme de progression des importations risque de maintenir le taux de change du dinar sous tension, rendant sa gestion à travers les interventions sur le marché des changes une tâche de plus en plus compliquée.

Dans ce contexte, et en vue d’atténuer les fluctuations excessives de la valeur du dinar, la BCT a procédé à la mobilisation des ressources en devises disponibles pour améliorer la liquidité du marché des changes.