Tunisie Telecom lance «Smart Home» et «Smart Office»

Tunisie Telecom vient de lancer, avec son partenaire technologique Chifco, les solutions domotiques «Smart Home» et «Smart Office».

L’offre Smart Office est une offre à la carte permettant au client entreprise de superviser ses bâtiments, et d’être alerté en temps réel en cas d’intrusion ou d’incidents durant son absence tout en optimisant la consommation d’énergie.

Ce pack est composé d’une Box ou Centrale domotique avec une télécommande et 8 capteurs au choix du client parmi une gamme de capteurs qui gèrent la sécurité et l’énergie.

L’offre Smart Home est destinée quant à elle aux clients résidentiels pour leur faire bénéficier d’un plus grand confort à domicile à travers l’accès à plusieurs applications comme la mesure à distance de la consommation électrique, le contrôle de la consommation d’énergie, le contrôle de la température du foyer, la télésurveillance, la détection des intrusions, la programmation d’alertes et alarmes…

L’offre Smart Home se compose de trois variantes selon les besoins du client :

– le Pack Security permet de gérer la sécurité. Il est composé d’une Box, d’un détecteur d’ouverture de porte (ou fenêtre), d’un détecteur de fumée, d’un Multi Capteur (détection des mouvements et intrusion, luminosité, humidité et température), d’une télécommande à 4 boutons et d’un Tag (étiquette) NFC pour l’activation et la désactivation du système;

– le Pack Energy permet le contrôle du niveau de consommation d’énergie des équipements connectés chez le client. Il se compose d’une Box, de deux prises intelligentes et d’un multi capteur;

– le Pack Control est une combinaison des deux packs (Security et Energy). Il comporte une Box, 2 prises intelligentes, deux multi-capteurs, un détecteur d’ouverture de porte, une télécommande, et un Tag NFC.

En outre, Tunisie Telecom commercialise un Pack Caméra qui comporte une caméra à vision nocturne avec un angle de vision de 180° qui fonctionne en temps réel et qui permet la détection de présence et la remontée d’alertes au client par SMS ou MMS.

Ces packs disposent de plusieurs avantages dont notamment une optimisation du budget grâce à une solution à la carte, une garantie de 12 ou 24 mois couvrant tous les équipements; une installation facile des capteurs; une application mobile dédiée gratuite et accessible sur App Store et Google Play, un accès aux plateformes Web et Mobile de n’importe où dans le monde, avec un suivi vidéo en temps réel, une gestion des notifications et alertes depuis n’importe quel terminal en plus d’une assistance téléphonique 24H/2H et 7j/7 via les centres de contact client de Tunisie Telecom 1288 et 1298.

Pour plus d’informations sur la tarification de ces solutions, les prestations d’installation et d’assistance, contactez votre espace TT le plus proche, visitez notre site web www.tunisietelecom.tn, notre page Facebook https://www.facebook.com/TunisieTelecom/ ou contactez le service clientèle au 1298.

Tunisie Telecom, la vie est émotions!