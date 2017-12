Au Sommet du G7, Caïd Essebsi sollicite un “appui international exceptionnel” à la Tunisie

Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, qui participe au Sommet du G7, à Taormina, en Italie (26 et 27 mai), a déclaré, dans son discours prononcé devant les dirigeants des sept économies les plus puissantes au monde et d’autres représentants d’institutions internationales et régionales, que “la mobilisation d’un appui international exceptionnel et la concrétisation des engagements pris par les différentes parties internationales, publiques et privées, lors de la conférence “Tunisia 2020”, permettront à la Tunisie d’aller encore plus vite dans la mise en œuvre des réformes requises.

Il a évoqué, à cet effet, les signes encourageants de reprise de la croissance économique au cours du premier trimestre 2017, relevant qu’il convient d’œuvrer à consolider cette reprise en créant les conditions d’un véritable décollage économique.

Le président de la République a reconnu, toutefois, que le peuple tunisien, et en particulier sa jeunesse, continue de formuler des doléances légitimes pour que se réalisent ses espoirs de vie meilleure, au premier chef desquels le droit à l’emploi. “Il nous faut donner des réponses adéquates et rapides à une population qui s’impatiente. Le déficit d’espoir particulièrement auprès des jeunes est un sérieux facteur de déstabilisation”.

Le principal défi de la Tunisie reste la valorisation du capital humain qui constitue la principale richesse et moteur d’innovation et mise sur le potentiel humain et, en particulier, la jeunesse pour relever les défis du 21ème siècle.

“Notre responsabilité est de préparer nos jeunes pour qu’ils soient au même niveau que leurs pairs dans les pays avancés”, a-t-il dit, appelant les partenaires du G7 à réserver à la jeunesse une place prioritaire dans leur coopération et partenariats à travers l’octroi de bourses d’études, l’accès aux meilleurs centres de recherche dans le monde.

“L’encouragement de l’innovation figure parmi les priorités de notre Plan de développement national 2016-2020 avec pour objectif de développer au cours des prochaines années les exportations à haute valeur technologique, stimuler l’investissement immatériel et renforcer le tissu des entreprises évoluant dans le domaine des technologies avancées”, a encore déclaré le chef de l’Etat.

Le Partenariat G7/Afrique, un objectif prioritaire

“Un Partenariat G7/Afrique centré sur l’innovation technologique, s’inscrirait dans la concrétisation des objectifs de l’Agenda 2030 de développement durable et ceux d’”Afrique 2063″ et constituerait, à mon sens, un objectif prioritaire sur lequel nous devons travailler ensemble pour la prochaine période”, a indiqué Caid Essebsi, relevant que les efforts des pays africains devraient être soutenus par les partenaires du G7.

Il a formulé l’espoir de voir le Sommet de Taormine, déboucher sur des engagements concrets traduisant la volonté commune de ses partenaires, de faire de la culture, de la science et de l’innovation des moteurs puissants de développement et de croissance économique en Afrique.