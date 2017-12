Faciliter l’accès des produits agroalimentaires tunisiens au marché américain

Une formation certifiante FSMA “FSPCA Preventive Controls for Human Food” sera organisée du 29 au 31 mai 2017 au siège de la Maison de l’Exportateur (CEPEX) à Tunis, à l’occasion de la 63ème édition du salon “New York Summer Fancy Food Show”, portant sur les produits alimentaires qui aura lieu les 25, 26 et 27 juin 2017 à New York (USA) et dans le cadre du programme d’accompagnement pour l’accès au marché américain des produits tunisiens de l’agroalimentaire.

Dans un communiqué, le CEPEX a fait savoir que la conformité aux règles FSMA (Food Safety and Modernization Act) est devenu obligatoire pour l’entrée de toutes denrées alimentaires sur le territoire des USA, à partir de 2017.

A ce titre, le “Business Reform and Competitiveness Project” (BRCP) de l’USAID-TUNISIA (Agence américaine pour le développement international) et le CEPEX proposent, en collaboration avec le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEK) et le Groupement des industriels de conserves alimentaires (GICA), de réaliser une formation gratuite et certifiante PCQI de trois jours à toutes les entreprises participantes au prochain “Summer Fancy Food Show” de New York.

Toute entreprise qui aura dans son effectif un responsable (qualité et éventuellement aussi marketing) ayant suivi cette formation, sera considérée comme conforme FSMA, a assuré la même source.

La Tunisie sera représentée par 28 compagnies qui se chargeront de faire découvrir aux Américains des produits tels que l’huile d’olive, les pâtes, les dattes, l’incontournable harissa, ou encore le thon.