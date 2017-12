Lutte contre la corruption : Youssef Chahed peut-il gagner sa croisade contre les gangsters?

Youssef Chahed semble déterminé à aller jusqu’au bout dans sa lutte contre la corruption en Tunisie. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré, mercredi 24 mai, au lendemain du début de la campagne d’arrestations de plusieurs hommes d’affaires soupçonnés d’être impliqués dans des affaires de corruption.

Dans cette optique, le chef du gouvernement appelle les Tunisiens à “s’unir dans cette bataille”, car “il n’y a pas de choix possible dans la guerre contre la corruption, il s’agit de choisir la Tunisie ou la corruption”, a-t-il martelé. Et “j’ai fait, comme tous les Tunisiens, le choix de l’Etat et de la Tunisie”.

A rappeler que L’homme d’affaires Chafik Jarraya et Yassine Chennoufi, homme d’affaires et ancien candidat à la présidentielle de 2014, ont été arrêtés, mardi 23 mai, et assignés à domicile. Selon les informations rapportées par des témoins oculaires, M. Jarraya aurait été arrêté dans un café dans les Berges du Lac, menotté et conduit à la caserne d’El Aouina.

Le porte-parole du ministère public près le tribunal de première instance de Tunis, Sofien Selliti, a affirmé, pour sa part, que le parquet de Tunis près du Pôle financier et du Pôle de lutte contre le terrorisme n’ont pas eu connaissance de l’affaire et n’ont pris aucune décision pour l’arrestation ou le placement en garde à vue.

En vertu de la loi, une telle décision ne peut être prise qu’une fois le parquet a prononcé une ordonnance, a-t-il expliqué.

La question qui demeure est de savoir si Chahed aura l’audace et le soutien nécessaire pour aller très loin dans cette guerre contre ces bandits qui minent l’économie nationale.

Affaire à suivre!