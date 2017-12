Taher Lafi tacle Imed Trabelsi et défend l’institution douanière tunisienne

Pour Taher Lafi, contrôleur général à la Direction générale des douanes, “Imed Trabelsi n’est pas une personne crédible, et ses déclarations ne devraient pas servir de référence à une quelconque réaction ou position”.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi 23 mai à Hammamet, en réaction aux accusations du gendre de l’ancien président lors de l’audition publique organisée par l’IVD, selon lesquelles des douaniers seraient impliqués dans des affaires de corruption, il a souligné que “des manquements existent bien, contre lesquels nous avons lutté et luttons encore. Nous n’avons pas attendu Imed Trabelsi pour faire notre travail “.

Lafi a appelé à ne pas généraliser le concept de la corruption à toute l’institution de la Douane, affirmant que “l’existence de quelques exceptions, qu’il faut combattre, ne signifie pas que tout le corps douanier est corrompu, surtout que la douane tunisienne assure toujours la protection du pays, des frontières et de l’économie nationale”.

Il est à noter que le ministre de la Justice, Ghazi Jeribi, a décidé de saisir le ministère public pour l’ouverture d’une enquête sur les déclarations de Imed Trabelsi, faites dans le cadre d’une séance d’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité, et ce conformément aux articles 32 et 31 du Code de procédure pénale. Laquelle requête a été ordonnée par le chef du gouvernement, Youssef Chahed.